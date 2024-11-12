جهاز حرس الحدود ينقذ 13 مهاجراً في الصحراء

تمكّن أعضاء الدوريات الأمنية الصحراوية التابعة للقاطع الأمني الصحراوي القريات بجهاز حرس الحدود، من إنقاذ 13 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا يسيرون على الأقدام تائهين في منطقة الحمادة الحمراء بوادي الميلق ووادي زازمت ووادي قوريرة ووادي الارتام بعد أن تقطّعت بهم السبل.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ونقلهم إلى مقر القاطع الأمني بالقريات، حيث سيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.