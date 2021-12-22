جهاز حرس المنشآت النفطية يُنذر من قام بإقفال الحقول

أدان جهاز حرس المنشآت النفطية، وبشدة ما قامت به مجموعة من الأفراد تابعة للجهاز، بإقفال حقل الوفاء وحقل CN8 وصمام خط الغاز،

وبحسب ما أفاد الجهاز في بيان، اليوم الأربعاء، فإن هذا الفعل جاء دون الإحساس بالمسؤولية المهنية رغم تنبيهاته المتكررة بعدم خلط المطالب المشروعة واستفاؤها بالطرق غير المشروعة، وهو ما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة الليبية ويُرهق كاهل المواطن في حياته اليومية.

وأنذر الجهاز وبشدة هذه المجموعة بضرورة وسرعة فك الحصار على الحقول وصمامات الغاز دون اشتراطات كون هذا العمل يُعد إساءة للدولة وليس للجهاز على وجه الخصوص.

وأشار البيان إلى أن من قاموا بهذا الفعل لا يمثلون إلا أنفسهم وسوف يتم تقديمهم للجهات القضائية لمحاسبتهم على جُرمهم المرتكب والذي يتنافى مع اختصاصات الجهاز المتمثلة في الحماية والحراسة والتأمين.

وأهاب الجهاز بجميع الجهات الخدمية ذات العلاقة العامة بعدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي من جراء هذا الموقف، مؤكداً بأنه سيتم إحالة المخالفين للجهات القضائية على أفعالهم المرتكبة.

كما جدد الجهاز تأكيده بأن المطالبة بالحقوق المشروعة تأتي وفق القانون وليس خارجه، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع الوجهاء والأعيان بالمناطق لحلحلة ذلك، والتنبيه على عودة الإنتاج وفك الاعتصامات كونها غير مشروعة عسكرياً.

وفي وقت سابق، استنكر جهاز حرس المنشآت النفطية، قفل الحقول النفطية واستخدامها كوسيلة ضغط للمطالب.