جهاز دعم الاستقرار يؤمّن زيارة ضيوف نسمة

كلّف مكتب نسمة التابع لجهاز دعم الاستقرار أمس الاثنين، إحدى وحداته بتأمين ناديي الحمادة الحمراء وأم الرمال وعدد من الضيوف من مختلف مناطق ليبيا أثناء زيارتهم لمعالم منطقة نسمة بعين مزراق بأحد الأودية جنوب المدينة.

جاء ذلك وفقاً لما ورد بـ “منصة جهاز دعم الاستقرار ” حيث تأتي هذه الزيارة في إطار سعي جهاز دعم الاستقرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا، وتوفير الحماية للمواطنين والمؤسسات.

وأكّد مكتب نسمة أن الزيارة تمت بسلاسة وأمان، وأن الضيوف أبدوا سعادتهم بالتعرف على معالم منطقة نسمة، التي تتمتع بطبيعة خلابة.