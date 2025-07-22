«جهاز دعم الاستقرار» يبحث سبل تطوير الأداء في عين زارة

ترأس رئيس جهاز دعم الاستقرار اجتماعًا موسعًا عُقد في منطقة عين زارة، ضم عددًا من الضباط وضباط الصف والأفراد، وذلك في إطار متابعة سير العمل والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه منتسبي الجهاز.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالصعوبات والعراقيل التي تؤثر على تنفيذ المهام، مع التأكيد على أهمية التعامل معها ضمن إطار مؤسسي منضبط، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمظاهر المسلحة، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة واحترافية.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الجهاز على ضرورة ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، والعمل على تحسين صورة الجهاز والارتقاء به إلى مستوى يواكب تطلعات المرحلة الحالية.

ولاقى الاجتماع ترحيبًا وتفاعلًا إيجابيًا من الحضور، الذين عبّروا عن التزامهم الكامل بالمسار المهني، ودعمهم للجهود المبذولة من قبل قيادة الجهاز في تعزيز الأداء الأمني وتطويره.