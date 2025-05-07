«جهاز دعم الاستقرار» يختتم دورة تدريبية في التحقيق الجنائي والإداري

اختتمت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بجهاز دعم الاستقرار، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال التحقيق الجنائي والإداري، والتي هدفت إلى رفع كفاءة منتسبي الجهاز وتطوير مهاراتهم المهنية في هذا المجال الحيوي.

وأشرف على الدورة العقيد المتقاعد علي برنوص، حيث قدم مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على الأسس العلمية لعمليات التحقيق، وآليات التعامل مع القضايا الجنائية والإدارية بما يتوافق مع الأطر القانونية المعتمدة.

وشهدت الدورة مشاركة فعالة من عدد من منتسبي الجهاز، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز الأداء ورفع مستوى الجاهزية لدى كوادر الجهاز.