جهاز دعم الاستقرار يسترد قطعة أثرية مسروقة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك جاء خلال عملية نوعية لأعضاء مكتب التحقيق والتحري – الغربية بجهاز دعم الاستقرار وتحت إشراف مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز.

وتم إعداد كمين محكم شارك فيه مكتب الجهاز بكل من نسمة وغريان، والقيام بمداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا”.

وأشار الجهاز إلى أنه نتيجة لوعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة، تمكن المشتبه به من الفرار.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

وتعتبر هذه القطعة الأثرية تمثالاً للذئبة كابيتولينا والتي تمثل شعار روما، وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس وريموس اللذان أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وكان تمثال الذئبة متواجداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.