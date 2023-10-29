جهاز دعم الاستقرار يستعرض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الوسطى

عقد فرع جهاز دعم الاستقرار بالمنطقة الوسطى، اجتماعاً، السبت، لمناقشة سير الأعمال الأمنية ولضمان جهوزية كافة منتسبيه.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطط جهاز دعم الاستقرار لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق والمدن الليبية.

كما قام جهاز دعم الاستقرار بتسيير دوريات وأقام نقاط استيقاف أمنية ببوابة ديهوم الواقعة بين مدينتي مصراتة وزليتن، لبسط الأمن وضبط المخالفين وتأمين تنقل المواطنين.

تنفيذاً لخطط #جهاز_دعم_الاستقرار، عقد فرع المنطقة الوسطى اجتماعاً لمناقشة سير الأعمال الأمنية ولضمان جهوزية كافة… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣