جهاز دعم الاستقرار يُسير دوريات على الحدود مع تونس

أعلن مكتب نالوت في جهاز دعم الاستقرار، أنه قام بتسيير دوريات صحراوية على امتداد الحدود الليبية التونسية بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

وأفاد الجهاز في بيان، أن “هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لضبط الحدود وتأمينها، خاصة في المناطق الصحراوية الوعرة التي تشهد حركة نشطة للمهربين والمتسللين”.

وأضاف البلاغ، “يمثل تأمين المناطق الحدودية أولوية للأمن القومي الليبي، إذ تعد حماية الحدود خط الدفاع الأول ضد التهديدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى الحد من تسلل العناصر الإرهابية.

وأضاف، “يسهم تأمين الحدود في تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال مكافحة الجريمة العابرة للحدود وفرض سيادة الدولة الليبية على كافة أراضيها”.