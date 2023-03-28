جهاز دعم الاستقرار يضبط شبكة «دعارة» وسط زوارة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن إطلاق مكتب زوارة – رأس إجدير، حملة أمنية استهدفت منطقة المدينة القديمة في زوارة.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بقيام عناصر المكتب بمداهمة أوكار للدعارة وضبط عدد من النساء من جنسيات أفريقية.

وأحيل المضبوطون إلى جهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس.

وفي وقت سابق، تمكن مكتب زوارة – رأس إجدير بجهاز دعم الاستقرار، وفي كمين محكم، من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات والحبوب المهلوسة بالحي الصناعي بمدينة زوارة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة المخدرات للتصرف.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: