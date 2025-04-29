جهاز دعم الاستقرار يضبط شحنة ضخمة من المخدرات على طريق سبها

تمكّنت وحدة التحري وجمع المعلومات بمكتب نسمة، التابعة لجهاز دعم الاستقرار، من ضبط زوجين بحوزتهما 30 ألف قرص مهلوس من نوع (ليريكا)، وذلك بعد رصد ومتابعة استمرت لمدة 20 يوماً.

وبحسب بيان الجهاز، نُفذ الكمين المحكم على الطريق الرابط بين مدينتي سبها وطرابلس، بالقرب من منطقة أبو الغرب الواقعة بين مزدة والقريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المقبوض عليهما رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

يذكر أنه تشهد ليبيا في السنوات الأخيرة تفاقماً ملحوظاً في ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مدفوعة بحالة الانفلات الأمني، وضعف السيطرة على الحدود، وانتشار السلاح، وتحوّلت البلاد، بحكم موقعها الجغرافي بين إفريقيا وأوروبا، إلى نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات، لاسيما الحبوب المهلوسة مثل “ليريكا” و”ترامادول”، إضافة إلى الحشيش والكوكايين.

