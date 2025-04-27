جهاز دعم الاستقرار يضبط كميات كبيرة من المخدرات ويواصل ملاحقة المطلوبين

في إطار الجهود الأمنية لمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات التابعة لجهاز دعم الاستقرار من ضبط شخص إفريقي الجنسية في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، بحوزته 384 كيساً تحتوي على مسحوق أبيض يُشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدرة.

ووفق بيان الجهاز “اعترف المقبوض عليه بامتهانه للاتجار بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، كما أُحيل مع المبرزات الجرمية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ولا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة لضبط باقي المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

هذا وفي إطار العمليات الأمنية لضبط المطلوبين في القضايا الجنائية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات التابعة لجهاز دعم الاستقرار قبل أيام من القبض على أحد المطلوبين على ذمة قضية سرقة بالإكراه، وقام المتهم خلال شهر رمضان الماضي برصد وتتبع الضحية من سوق الذهب وصولاً إلى جزيرة المدار، حيث أشهر سلاحاً عليه وسرق مبلغاً تجاوز المليون دينار ليبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه، وأُحيل إلى مكتب البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.