جهاز دعم الاستقرار يضبط مهاجرين يقومون بـ«الاتجار بالخمور»

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن ضبط مهاجرين من الجنسية الغانية يقومون بالاتجار بخمور محلية الصنع.

وقال الجهاز في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: :ضمن الاهتمام بمعالجة قضايا المهاجرين غير القانونيين، تحصلت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات على معلومات تفيد بوجود عدد من المهاجرين الأفارقة بشارع 2 قرب ساحة الخردة سابقاً، بإحدى العمارات قيد الإنشاء”.

وأضاف البيان: “بإجراء التحريات اللازمة، تبين وجود 3 مهاجرين من الجنسية الغانية يقومون بالاتجار بخمور محلية الصنع، ومن خلال كمين محكم تم ضبطهم متلبسين ببيع الخمور، كما أفضت عملية تفتيش المبنى إلى العثور على 81 قنينة سعة نصف لتر بها سائل شفاف كريه الرائحة يشتبه في كونه خمر محلي الصنع”.

وتابع البيان: “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المقبوض عليهم رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات”.