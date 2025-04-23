«جهاز دعم الاستقرار» يطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات بالتحقيق الجنائي والإداري

انطلقت بمعهد التدريب التخصصي، بالعاصمة طرابلس دورة تدريبية جديدة تنظمها الإدارة العامة التدريب والتأهيل بـ”جهاز دعم الاستقرار”، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى رفع كفاءة منتسبي الجهاز وتعزيز مهاراتهم المهنية.

وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، “يتلقى خلالها الضباط المتدربون محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بإشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في المجال”.

وتركز الدورة على “موضوعات التحقيق الجنائي والإداري، حيث تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الإجرائية والقانونية اللازمة للتعامل مع القضايا الجنائية والإدارية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة”.

وتأتي هذه الدورة “ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة العامة التدريب والتأهيل، والتي تهدف إلى دعم جهود الجهاز في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي ورفع كفاءة أفراده في مختلف التخصصات”.