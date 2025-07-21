«جهاز دعم الاستقرار» يعقد اجتماعاً موسعاً لتعزيز الانضباط وتطوير الأداء الأمني

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الانضباط المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، عقد رئيس جهاز دعم الاستقرار، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى نخبة من الضباط وضباط الصف والأفراد.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع التأكيد على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية. كما نوه بأهمية التحلي بالجدية والانضباط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة التحديات.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الجهاز في أداء مهامه وتحمله الكامل لمسؤولياته الوطنية، مشيرًا إلى جاهزيته التامة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ لتطوير مستوى الخدمة الأمنية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعزز أمن الوطن واستقراره.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجهاز دعوة إلى جميع المنتسبين المنقطعين للعودة إلى ممارسة أعمالهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الكفاءة وتفعيل دور الجهاز في شتى المجالات الأمنية.

ويجدد جهاز دعم الاستقرار تأكيده على التزامه بمسؤولياته الوطنية، واستمراره في العمل بكل مهنية وإخلاص لما فيه خير الوطن والمواطن.