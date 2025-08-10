جهاز دعم الاستقرار يفتتح نقطة بحرية بالزاوية

افتتح جهاز دعم الاستقرار، الأحد، النقطة البحرية لجهاز دعم الاستقرار المتمثلة في “إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية” بمدينة الزاوية.

وأفاد الجهاز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن افتتاح هذه النقطة يأتي امتداداً لأنشطة جهاز دعم الاستقرار بما تقتضيه مصلحة الأمن القومي الليبي.

وترأس حفل الافتتاح رئيس الجهاز حسن أبوزريبة، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز ولفيف من الشخصيات الأمنية والمدنية.

وتم خلال الحفل إلقاء عدة كلمات، كما تم استعراض الإمكانات البشرية والتقنية لإدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الجهاز في تعزيز الأمن بمختلف المناطق والمنافذ البرية والبحرية.

ويُعد جهاز دعم الاستقرار جهة أمنية تأسست بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي عام 2021، ويتولى تنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن ومساندة الجهات المختصة في التصدي للجريمة، ضمن الأطر المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.