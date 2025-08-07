جهاز دعم الاستقرار يفعّل نقاط استيقاف لتعزيز الأمن في زوارة

في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة زوارة، باشر مكتب زوارة – رأس إجدير التابع لجهاز دعم الاستقرار بتنفيذ دوريات ليلية وتفعيل نقاط استيقاف في عدد من مناطق المدينة، بهدف دعم الأمن المحلي، وضبط المخالفات، وضمان تنقّل المواطنين في أجواء آمنة.

وتقع مدينة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، على بُعد نحو 120 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس، وتُعد من المناطق الحيوية نظراً لقربها من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

ويُعد جهاز دعم الاستقرار جهة أمنية تأسست بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي عام 2021، ويتولى تنفيذ مهام متعلقة بحفظ الأمن ومساندة الجهات المختصة في التصدي للجريمة، ضمن الأطر المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.