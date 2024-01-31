جهاز دعم الاستقرار يقبض على «الحمصة»

أعلن جهاز دعم الاستقرار، القبض على الفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية المشهورة بـ”الحمصة” بتهمة ارتكابها جريمة خدش الحياء وذلك على خلفية المقطع المرئي الخادش للحياء العام والذي تم تداوله.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه انطلاقاً من حرص جهاز دعم الاستقرار على حفظ الأخلاق الحميدة التي تُشكّل أساس المجتمع الليبي، قامت الإدارات المختصة في الجهاز بضبط “الحمصة” على خلفية تداول مقطع مرئي يُخلّ بالآداب العامة.

وأكد جهاز دعم الاستقرار على موقفه الصلب في التصدي لأي سلوكيات تُهدّد قيم المجتمع، وأنه لن يتهاون في تطبيق القانون بحزم على كل من يُحاول المساس بهذه القيم.

كما أشار الجهاز إلى أنّ الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقّ المُرتكِبة، نظراً لكون الفعل مُجرّمًا قانوناً.

هذا وانتشر مقطع فيديو للفنانة الشعبية فاطمة الطرابلسية وهي تغني في أحد حفلات الزواج، حيث ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني أغنية “صاحبي يجيني قدام صغاري“.

وأثارت الأغنية غضب الشعب الليبي على صفحات التواصل الاجتماعي. ووصفوها بأغنية “إباحية ولا أخلاقية وتشجع على الفسق والفجور” وأكد نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي أن الأغاني الإباحية غريبة على قيم المجتمع الليبي ومبادئه.

يُشار إلى أن هذه ليست الأغنية الأولى التي أثارت غضب الليبيين، حيث أطلقت “الحمصة” سابقا أغنية بعنوان “نمشيله متضايقة.. نروح من عنده رايقة”، والتي وصفها الجمهور بالأغنية الإباحية.

يُذكر أن فاطمة الطرابلسية قد اعتقلت سنة 2017 من قبل جهاز الردع أثناء قيادة سيارتها في طريق الشط بالعاصمة طرابلس بتهمة حيازتها مواد ممنوعة. وتم إطلاق سراحها بعد ذلك.

الفنانة الساقطة الي تدعى فاطمة الحمصة



تحرض فالبنات على التبرج و مصاحبة الذكور و هن علي ذمة راجل بمقولات سفيهه كيفها



( الراجل معش موضه )

( صاحبي يعطيني مصروفي )

( صاحبي نجيبه قدام صغاري )



نتمنى من الجهات المختصة ان تطبق فيها القانون و تمنعها من الغناء نهائي . pic.twitter.com/WgEqfSB3Bh — 𝙄 𝘽 𝙍 𝘼 𝘼 𝘼 𝘼 🚨 (@ibrahim_ferjany) January 30, 2024

لا حول ولا قوة الا بالله فاطمة الحمصة لابد من ايقافها ومحاسبتها اخر تسجيلات غنائها ( راجلي معاش موضة ، صاحبي يجيني فى… تم النشر بواسطة ‏شوارع تاجوراء‏ في الثلاثاء، ٣٠ يناير ٢٠٢٤