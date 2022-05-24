جهاز دعم الاستقرار يقبض على متهم في واقعة اعتداء على منزل

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص متهم في واقعة اعتداء وسطو على منزل بمنطقة أبوسليم في طرابلس.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد اعتراف المدعو (و.خ.ا) الحامل للجنسية الفلسطينية، بمحاولته السطو على منزل رب عمله، وقام بالتهجم على زوجة رب العمل وقام بالاعتداء عليها بعصا معدنية، ثم حاول خنقها.

وبعد ورود بلاغ لمكتب التحقيق والتحري والقبض بالجهاز من قِبل الجيران، تم إرسال دورية لضبط المعتدي.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه به إلى النيابة العامة للتصرف.