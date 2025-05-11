جهاز دعم الاستقرار ينفذ دوريات على الحدود مع تونس لتعزيز الأمن والاستقرار

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن تنفيذ دوريات صحراوية موسعة على طول المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار تعزيز الجهود الأمنية لحماية الحدود وضمان الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان، انطلقت هذه الدوريات من نقطة بئر زار، مرورًا بنقاط ماسين وتيارت، وصولًا إلى معسكر مشقيق، حيث شملت المناطق الحدودية الأكثر أهمية. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية جهاز دعم الاستقرار لتكثيف الرقابة الأمنية على المناطق الحدودية، ومتابعة التحركات المشبوهة التي قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني.

وأكد جهاز دعم الاستقرار أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية للقوات، مع تكثيف عمليات التأمين والرقابة لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من أي مخاطر محتملة.