جهاز دعم الاستقرار يُؤكد التزامه بالعمل وفق القوانين النافذة

في إطار مواجهة ظاهرة الجريمة، أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قراراً بتشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس، تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

وإنفاذاً لتعليمات المستشار النائب العام، باشر أعضاء الأجهزة الأمنية المكلفة ومن بينهم جهاز دعم الاستقرار بتنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة العامة، وتمكنوا خلال الساعات الماضية، من ضبط وإحضار عدد (89) متهماً، من المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والخطف، والسرقة، والتهديد باستعمال السلاح.

وفي هذا الصدد، أكد جهاز دعم الاستقرار التزامه بالعمل وفق القوانين النافذة، والتعاون المتواصل مع الأجهزة القضائية في تنفيذ العمليات الأمنية.