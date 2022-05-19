جهاز دعم الاستقرار يُؤكد حرصه على إنفاذ القانون

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بمقر الوزارة في طرابلس، مدير مكتب العلاقات الدولية ومدير مكتب الإعلام بجهاز دعم الاستقرار.

وناقشت الوزيرة خلال اللقاء، جملة من المواضيع حول سيادة القانون والحرص على تنفيذه، كما شكرتهم على جهودهم في الالتزام بالمعايير وخدمة الوطن والمواطن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الحضور على حرص الجهاز الدائم على إنفاذ القانون والتواصل المستمر مع المنظومة العدلية والقضائية من خلال ما يوكل إليه من أعمال، إذ أنه من الأجهزة التي تحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن الذي تسعى له كافة الأجهزة الأمنية.