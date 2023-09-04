جهاز دعم الاستقرار يُؤكد موقف الشعب الليبي تجاه فلسطين

أجرى القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، الأحد زيارة إلى ديوان جهاز دعم الاستقرار بالعاصمة طرابلس، حيث كان في استقباله مدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبدالسلام المسعودي.

وأفاد الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن الزيار تأتي تأكيداً على موقف الشعب الليبي الراسخ من القضية الفلسطينية ودعمه الكامل والمتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين، مشدداً على عدم استغلال القضية الفلسطينية لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل العاصمة.

بدوره عبر القائم بأعمال السفارة الفلسطينية عن تثمين الشعب الفلسطيني لدعم الشعب الليبي لقضيته العادلة، من خلال المظاهرات العارمة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، موجهاً شكره العميق للشعب الليبي لما يوليه من أهمية قصوى لهذه القضية.

وفي ختام اللقاء قدم سفير دولة فلسطين درعاً تذكارياً لرئيس الجهاز، تعبيراً عن عمق العلاقات والتآخي بين الشعبين.

أجرى سفير دولة #فلسطين لدى ليبيا زيارة إلى ديوان #جهاز_دعم_الاستقرار، صباح الأحد 3-9-2023، حيث كان في استقباله مدير مكتب… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ٣ سبتمبر ٢٠٢٣