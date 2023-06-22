جهاز دعم الاستقرار يُحبط محاولة هجرة في زوارة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأربعاء، عن إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر شواطئ مدينة زوارة.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بتمكن مكتب زوارة – رأس إجدير بجهاز دعم الاستقرار من ضبط مهاجرين غير قانونيين من الجنسية المصرية داخل مدينة زوارة كانوا يجهزون للشروع في الهجرة ومعظمهم ذوي أعمار أقل من 18سنة.

واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون إلى إدارة التحريات وجمع الاستدلالات.