جهاز دعم الاستقرار يُحبط محاولتي تهريب مهاجرين إلى طرابلس ويضبط 18 مخالفاً

تمكنت دوريات مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار من ضبط مركبتين خلال نقطة تفتيش أمنية، كانت إحداهما تقودها سيدة ليبية تُخفي داخلها 6 نساء من الجنسية النيجرية تحت كميات من البضائع والملابس في محاولة لتضليل رجال الأمن، أثناء تنقلهن من مدينة سبها إلى طرابلس.

وبحسب بيان جهاز دعم الاستقرار، ففي الواقعة الثانية، تم ضبط مركبة يقودها رجل ليبي برفقة 12 مهاجرًا غير قانوني، حاول تمريرهم على أنهم عائلة من الجنوب الليبي في طريقهم إلى العاصمة.

كما تم ضبط سيارة ثالثة يقودها رجل رفقة زوجته وأبنائه، وبرفقتهم 6 نساء من الجنسية النيجرية لتهريبهم إلى العاصمة أيضاً.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المهاجرون إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن جهاز دعم الاستقرار هو جهاز أمني مختص في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. تأسس الجهاز في إطار الجهود الرامية لتعزيز النظام القانوني وحفظ الأمن في المناطق المختلفة من ليبيا، في وقت يشهد فيه البلد تحديات أمنية كبيرة جراء النزاع المستمر والمجموعات المسلحة.

ويعمل جهاز دعم الاستقرار على تنفيذ العديد من المهام الأمنية مثل مكافحة الإرهاب، مكافحة الهجرة غير القانونية، دعم السلطات المحلية في تنفيذ قرارات الحكومة، وتأمين المناطق الحيوية، بالإضافة إلى دوره في حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للعيش.

ويتعاون الجهاز مع مختلف المؤسسات الأمنية والجهات الحكومية لتحقيق الاستقرار الوطني. كما أنه يقوم بعمليات أمنية مشتركة مع القوات المسلحة الليبية، والشرطة، والأجهزة الاستخباراتية، بهدف الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وتكمن إحدى أبرز مهام الجهاز في مواجهة تهريب البشر، الذي أصبح أحد التحديات الكبرى في ليبيا بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين.