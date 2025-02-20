«جهاز دعم الاستقرار» يُساهم في فعالية تأمين احتفالات «ثورة 17 فبراير»

في خطوةٍ تعكس التزامه الراسخ بأمن الوطن والمواطنين، اضطلع جهاز دعم الاستقرار بدور محوري في تأمين الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، الذي شهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا في ميدان الشهداء، وأسهمت الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجهاز، بما في ذلك تعزيز التواجد الأمني في مختلف مناطق العاصمة طرابلس، في ضمان سلامة المشاركين وإنجاح الاحتفال.

ولم يقتصر دور جهاز دعم الاستقرار على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل المشاركة الفعالة في فعاليات الاحتفال، حيث قدم منتسبو الجهاز عروضًا عسكرية استعراضية أبرزت مستوى التدريب الرفيع والانضباط العالي الذي يتمتعون به، وقد لاقت هذه العروض استحسان الجماهير، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل الجهاز في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

ويُعد هذا الإنجاز “بمثابة شهادةٍ على كفاءة جهاز دعم الاستقرار وجاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية، كما يُؤكد حرص الجهاز على المشاركة الفعالة في المناسبات الوطنية، وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء لدى المواطنين”.

في إطار مشاركته الفاعلة في تأمين الفعاليات العامة، قام #جهاز_دعم_الاستقرار بدور فعال في تأمين احتفالية ذكرى ثورة 17… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥