جهاز دعم الاستقرار يُسير دوريات صحراوية جنوب منطقة نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن تسيير دوريات صحراوية لتمشيط الأودية جنوب منطقة نسمة (233 كم جنوب طرابلس) على خلفية ورود معلومات بوجود سيارات تحمل راية تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وعلى متنها أجانب بالمنطقة.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن دورياته الأمنية قامت بتمشيط الأودية مسافة 30 كيلومتر جنوب المنطقة حتى سرير المقطاطية، مؤكدا بأنه لم يتم العثور على أي تواجد لعناصر تنظيم الدولة، متوقعا توجههم إما جنوبا أو شرقا.

وأوضح الجهاز بأن دورياته تحركت فور تلقيها بلاغا بوجود سيارات تحمل راية تنظيم “داعش” الإرهابي وعلى متنها أجانب، حيث قامت بإيقاف مواطن جنوب منطقة مزدة بحوالي 100 كيلو متر قرب النصب التذكاري بوادي مرسيط والاستيلاء على عبوات وقود وخضروات والتوجه نحو الأودية جنوب منطقة نسمة.