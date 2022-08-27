جهاز دعم الاستقرار يُطلق عملية لإزالة خرق أمني بالعاصمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء اليوم السبت، عن إطلاق عملية لإزالة خرق أمني بالعاصمة طرابلس.

وفي بيان حول الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار الجهاز إلى ورود معلومات مؤكدة حول قيام هيثم التاجوري بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة وإدخالها في دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد والمعدات اللوجستية لتحقيق ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية، وتلا ذلك شروعه في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة.

وعلى إثر ذلك، تم إصدار التعليمات لبعض الوحدات القتالية بجهاز دعم الاستقرار لإعداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها.

وهدفت العملية الأمنية للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وعبر جهاز دعم الاستقرار عن بالغ أساه على وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد.

وشدد الجهاز على وقوفه سداً منيعاً، ورادعاً شديداً، ضد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن وسلامة المواطنين، خاصة في العاصمة طرابلس.