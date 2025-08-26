جهاز ذكي للطلبة والمستخدمين العاديين.. سامسونغ تقدم حلاً اقتصادياً بميزات قوية

تواصل سامسونغ خطواتها لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة اللوحية، مع اقتراب الكشف عن الجهاز المنتظر Galaxy Tab S10 Lite، والذي يأتي بمواصفات متقدمة وسعر منافس، ليستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي بتكلفة أقل.

وبحسب التسريبات التي تداولتها مواقع تقنية كبرى مثل GSMArena، فإن Galaxy Tab S10 Lite سيكون مزيجاً متوازناً بين التصميم المتين، والعتاد المتطور، وتجربة البرمجيات الغنية، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

🔹 التصميم والمتانة

الخامات: هيكل من مزيج الألمنيوم والبلاستيك المقوى، ما يمنحه خفة الوزن والمتانة.

هيكل من مزيج الألمنيوم والبلاستيك المقوى، ما يمنحه خفة الوزن والمتانة. الأبعاد: 254.3 × 165.8 × 6 ملم.

254.3 × 165.8 × 6 ملم. الوزن: 497 غراماً فقط.

497 غراماً فقط. المتانة: مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 .

مقاوم للماء والغبار بمعيار . دعم الشبكات: منفذ Nano-SIM مع دعم eSIM للاتصال الخلوي.

🔹 الشاشة

النوع: IPS LCD.

IPS LCD. الحجم: 10.9 بوصة.

10.9 بوصة. الدقة: 1320 × 2112 بيكسل.

1320 × 2112 بيكسل. التردد: 90 هرتز.

90 هرتز. الكثافة: تقريباً 228 بيكسل في الإنش.

تقريباً 228 بيكسل في الإنش. الحماية: زجاج مقاوم للصدمات والخدوش من فئة Mohs level 5.

الأداء والبرمجيات

النظام: Android 15 مع واجهة سامسونغ One UI 7 .

Android 15 مع واجهة سامسونغ . المعالج: Exynos 1380.

Exynos 1380. معالج الرسوميات: Mali-G68 MP5.

Mali-G68 MP5. الرام: 6 أو 8 غيغابايت.

6 أو 8 غيغابايت. الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

🔹 الكاميرات

الخلفية: بدقة 8 ميغابكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

بدقة 8 ميغابكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية. الأمامية: 5 ميغابكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية.

🔹 المزايا الإضافية

البطارية: سعة ضخمة تصل إلى 8000 ميلي أمبير ، مع دعم شحن سريع بقدرة 25 واط .

سعة ضخمة تصل إلى ، مع دعم شحن سريع بقدرة . الاتصال: منفذ USB Type-C 2.0، دعم لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

منفذ USB Type-C 2.0، دعم لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. الملحقات: قلم ذكي مدمج للكتابة والرسم، إمكانية توصيل لوحة مفاتيح خارجية.

قلم ذكي مدمج للكتابة والرسم، إمكانية توصيل لوحة مفاتيح خارجية. الذكاء الاصطناعي: دعم ميزة Circle to Search، التي تتيح البحث السريع والمباشر عبر تحديد محتوى على الشاشة.

🎯 لمن هذا الجهاز؟

يبدو أن Galaxy Tab S10 Lite يستهدف:

الطلاب والباحثين عن جهاز للدراسة وتدوين الملاحظات.

المستخدمين الذين يحتاجون جهازاً محمولاً لمهام الإنتاجية البسيطة.

عشاق الوسائط المتعددة والترفيه بسعر معقول.

أي مستخدم يبحث عن تجربة جهاز لوحي متكاملة دون إنفاق ميزانية ضخمة.

🛒 السعر والتوافر

حتى الآن، لم تُعلن سامسونغ رسمياً عن سعر الجهاز أو موعد طرحه، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيكون بسعر منافس ضمن الفئة المتوسطة، ما قد يجعله أحد أبرز الأجهزة اللوحية في فئته عند الإطلاق.