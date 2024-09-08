جهاز طوارئ القبة يطمئن المواطنين باستقرار الوضع الجوي

طمأن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ- فرع القبة، خليفة أحمد حسن، “المواطنين باستقرار الوضع الجوي في المدينة صباح اليوم الأحد”، مبيناً أن “تبليغ المواطنين بإخلاء مجرى الوديان جاء كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين”.

وقال حسن لصحيفة الأنباء الليبية: “إن قرار الإخلاء نتيجة توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم أمس السبت، باحتمالية سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، على المنطقة من الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد”.

وأوضح أن “جهاز الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ داخل المدينة، وفي متابعة مستمرة للأوضاع الجوية”.

من جهته، ذكر مدير فرع جهاز الحرس البلدي- فرع القبة، لواء مسعود صالح حمد، “أن الحرس أشرف على عمليات تبليغ العديد من المواطنين القاطنين على مجرى وادي المدينة، بضرورة الإخلاء تحسباً لأي هطول للأمطار المرتقبة في الأيام القادمة، وخوفاً من جريانه كما سبق في عاصفة “دانيال” ما أدى لتضرر مساكن العديد من السكان”.

وأشار إلى أن “المواطنين الذين تم تبليغهم بضرورة الإخلاء لابد أن يراجعوا اللجنة المكلفة من قبل بلدية القبة، والتي بدورها ستقدم الدعم والإمكانيات للمواطنين الذين خرجوا من مساكنهم”.