جهاز غامض أمام «ترامب» خلال لقائه الرئيس السوري في الرياض يشعل التكهنات

أثار ظهور جهاز غير مألوف على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موجة من التساؤلات والتكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور ومقاطع فيديو توثق اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس الماضي.

المشهد الذي جمع القادة الثلاثة، بدا لوهلة بروتوكوليًا، إلا أن المتابعين رصدوا وجود جهاز غريب الشكل، وصفه البعض بأنه “أداة اتصال متقدمة”، بينما رجّح آخرون أنه جهاز مخصص للمكالمات الجماعية بتقنية “الكونفرنس كول”، مما يشير إلى احتمال مشاركة أطراف أخرى في اللقاء عن بُعد.

وكانت وكالة “الأناضول” التركية، كشفت في وقت سابق عن عقد اجتماع رباعي جرى عبر الإنترنت، ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب ترامب وابن سلمان والشرع، ما يدعم فرضية أن الجهاز المذكور استخدم لتسهيل الاتصال المرئي أو الصوتي مع الزعماء غير الحاضرين جسدياً في القاعة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب إشادته بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه “شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماضٍ قوي”، مؤكدًا أن لديه “فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا”، في ظل بحث الإدارة الأمريكية الحالية إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق بعد سنوات من القطيعة.

ويُعد اللقاء، وما تبعه من إشارات سياسية، تطورًا لافتًا في سياق التحركات الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب المشهد السوري، وسط دعم سعودي واضح، واهتمام أمريكي متزايد بمآلات المرحلة الانتقالية في البلاد.

شنو الجهاز الموجود على طاولة ترامب ؟

أول مرة يمر علي !! pic.twitter.com/gJ31mAvDe9 — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 17, 2025

ما هو هذا الجهاز الذي يظهر بشكل متكرر في اجتماعات رفيعة المستوى، مثل هذا الذي كان موضوعاً أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ إنه ليس مجرد هاتف عادي، بل هو أداة متخصصة للاتصالات الاحترافية. لنتعرف عليه عن كثب.



تابع pic.twitter.com/2bWqtgBq0j — فارس العمري (@fares_omarii) May 17, 2025

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، يظهر فيها جهاز على الطاولة أثار تساؤلات واسعة حول مهامه وسبب وجوده.



وأكد مراقبون أن الجهاز هو هاتف مؤتمرات متطور من طراز Cisco 8831، يعمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP) مع نظام… pic.twitter.com/XYei9xyP6j — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) May 18, 2025