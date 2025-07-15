جهاز لوحي جديد لشركة شهيرة.. 6 من أشهر أجهزة آبل باتت قديمة!

أعلنت شركة T-Mobile عن إطلاق جهازها المحمول الجديد REVVL Tab 2، في محاولة قوية لاستعادة مكانتها ضمن سوق الحواسب اللوحية، الذي يشهد تنافساً شديداً بين كبريات العلامات التجارية التقنية.

ويأتي REVVL Tab 2 بتصميم أنيق وعصري، بأبعاد 240×156.5×8.4 ملم ووزن خفيف يبلغ 412 غراماً، ما يجعله مثالياً للحمل والتنقل بسهولة، وزود الجهاز بمنفذ Nano-SIM يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع والخامس، مما يمنح المستخدمين حرية الاتصال المستمر في أي مكان دون الاعتماد على الواي فاي فقط، وشاشة الجهاز من نوع IPS LCD بحجم 10.1 بوصة، ودقة 1280×800 بيكسل، بكثافة تقارب 149 بيكسل لكل إنش، تقدم تجربة مشاهدة واضحة وجيدة للألعاب والفيديوهات والتصفح.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد 15” الحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6300 المقدم لأداء متوازن بين القوة والكفاءة، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC، مما يتيح للمستخدمين تخزين ملفاتهم وتطبيقاتهم بسلاسة.

ويحتوي REVVL Tab 2 على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، تلبي احتياجات مكالمات الفيديو والتصوير الأساسي.

من ناحية الاتصال، يأتي الجهاز بمنفذ USB Type-C 2.0، ودعم تقنيات Bluetooth 5.3، وشريحة مودم تدعم شبكات Wi-Fi بمواصفات a/b/g/n/ac مزدوجة النطاق، مع خاصية Wi-Fi Direct، كما زود ببطارية قوية بسعة 6000 ميللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مما يضمن استخداماً طويلاً دون الحاجة للشحن المتكرر.

6 من أشهر أجهزة آبل تُدرج في قائمة “الأجهزة القديمة” مع قرب توقف دعمها وصيانتها

أضافت شركة آبل مؤخراً ستة من أشهر أجهزتها إلى قائمة “الأجهزة القديمة”، ما يشير إلى اقتراب نهاية الدعم الفني وخدمات الإصلاح لها. وتنقسم منتجات آبل إلى ثلاث فئات: حديثة، وقديمة، وعتيقة (عفا عليها الزمن)، حيث تنتقل الأجهزة تدريجياً من فئة إلى أخرى مع مرور الوقت، وتفقد تدريجياً الدعم الفني وقطع الغيار.

من بين الأجهزة التي أُدرجت حديثاً ضمن الأجهزة القديمة: جهاز Mac Pro لعام 2013 المعروف بتصميمه الأسطواني وسعره الأصلي 2999 دولاراً، الذي توقف إنتاجه رسمياً في 2019 رغم شعبيته. بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت خمسة أجهزة أخرى من بينها:

ماك بوك Air بقياس 13 بوصة (2019)

آي ماك (2019)

آيباد برو 11 بوصة (2018)

آيباد برو 12.9 بوصة (2018)

آيفون 8 بسعة 128 غيغابايت (2017)

كما أعلنت آبل أن ثلاثة من أجهزة التوجيه الخاصة بها، مثل AirPort Express وAirPort Time Capsules وسلسلة AirPort Extreme أصبحت أجهزة “عتيقة”، أي أنها فقدت الدعم الفني نهائياً ولم تعد تُباع أو تُصلح في مراكز الخدمة المعتمدة منذ أكثر من 7 سنوات.

ووفقاً لسياسة آبل، لا يمكن طلب قطع غيار أو صيانة للأجهزة العتيقة، مع استثناء محدود لخدمات إصلاح البطاريات لأجهزة ماك المحمولة التي قد تمتد حتى 10 سنوات حسب توفر القطع.