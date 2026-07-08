جهاز «لينوفو» الجديد يهز سوق الأجهزة اللوحية

أطلقت شركة Lenovo حاسبها اللوحي الجديد Legion Y900 13، الذي يجمع بين تصميم الأجهزة اللوحية وإمكانات الحواسب المحمولة، مع مواصفات تقنية متقدمة تجعله مناسبًا للاستخدامات المتعددة مثل العمل والترفيه والرسم والألعاب.

ويأتي الجهاز بهيكل نحيف بتصميم مميز، حيث تبلغ سماكته 6.0 ملم فقط، ويزن نحو 599 غرامًا، كما زودته Lenovo بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي يتيح الكتابة والرسم مباشرة على الشاشة.

وحصل Legion Y900 13 على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 13 بوصة، بدقة عرض تبلغ 3840 × 2560 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز وكثافة تقارب 355 بيكسلًا في الإنش.

وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 1100 شمعة، كما تدعم تقنية Dolby Vision التي توفر تجربة محسنة لعرض الصور ومقاطع الفيديو، ما يجعل الجهاز مناسبًا لمحبي المحتوى المرئي والأعمال الإبداعية.

ويعمل الحاسب بنظام التشغيل أندرويد 16، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 830، ما يمنحه قدرة عالية على تشغيل التطبيقات والألعاب ذات المتطلبات المرتفعة.

ويتوافر الجهاز بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي بسعات 8 و12 و16 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبلغ 256 و512 غيغابايت، إضافة إلى إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر بطاقات microSDXC.

وزودت Lenovo جهاز Legion Y900 13 بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 13 و12 ميغابيكسل، بينما جاءت الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة 8 ميغابيكسل، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما حصل الجهاز على ستة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos لتقديم تجربة صوتية محسنة، إلى جانب منفذ USB Type-C 3.2.

ويعتمد الحاسب على بطارية بسعة 12700 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 68 واط، ما يوفر قدرة أكبر على الاستخدام لفترات طويلة.

ويأتي إطلاق Legion Y900 13 ضمن توجه Lenovo لتطوير أجهزة لوحية تجمع بين سهولة الحمل وأداء الحواسب التقليدية، خصوصًا مع ازدياد الطلب على الأجهزة الهجينة التي تلائم العمل والدراسة والترفيه.