جهاز مكافحة التهديدات الأمنية: سنواصل ملاحقة «الخارجين عن القانون»

نعى جهاز مكافحة التهديدات الأمنية خمسة من عناصره قتلوا أثناء تنفيذ عملية أمنية مشتركة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، ضمن حملة استهدفت ملاحقة مطلوبين وعناصر متورطة في جرائم جنائية وتهديدات أمنية.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن العملية الأمنية انطلقت الجمعة 8 مايو 2026 بتعليمات صادرة عن الغرفة الأمنية المشتركة ومديرية أمن الزاوية، واستنادًا إلى أوامر وأذونات من النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، بهدف ملاحقة أوكار الجريمة والعناصر الخارجة عن القانون.

وأشار البيان إلى أن القتلى هم:

الملازم أول جهاد علي فرج أبوستة.

العريف وسيم محمد نصر حمودة.

الشرطي خالد الفيتوري شلغوم.

الموظف أحمد محمد علي قنيدي.

الموظف يونس محمد أمحمد الصنين.

وذكر الجهاز أن عناصر القوة الأمنية تعرضوا لاستهداف مباشر عبر طيران مسيّر هجومي عالي الدقة أثناء تنفيذ العملية، ما أسفر عن سقوط الضحايا خلال أداء مهامهم الأمنية.

وأضاف البيان أن الاستهداف طال أيضًا مقار تابعة لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ما عرّض موظفين مدنيين وعاملين داخل مرافق رسمية للخطر والإصابة، واصفًا الهجوم بأنه تصعيد خطير ضد مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية.

وأكد الجهاز أن العملية الأمنية لم تستهدف أي مدينة أو قبيلة أو مكون اجتماعي، وإنما جاءت في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والخطف والاتجار بالمخدرات وتهريب البشر والاعتداء على رجال الأمن ومؤسسات الدولة.

وشدد البيان على أن استهداف الأجهزة الأمنية لن يمنع المؤسسات النظامية من مواصلة أداء مهامها في فرض القانون وملاحقة الخارجين عنه، مؤكدًا استمرار العمل الأمني رغم التحديات والتضحيات.

كما دعا الجهاز إلى حماية مؤسسات الدولة ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة والفوضى، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين.