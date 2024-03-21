جهاز مكافحة المخدرات يبحث مع الملحق الأمني بالسفارة الإسبانية تعزيز التعاون الثنائي

عقدت وزارة الداخلية الليبية اجتماعًا مع الملحق الأمني بسفارة المملكة الإسبانية، بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار إقليمي ودولي عبر مجموعة دبلن المصغرة التي تترأسها إسبانيا، وتضم عددًا من الدول في القارات الأوروبية و أمريكا اللاتينية والشمالية وآسيا، مما يفتح المجال لتعاون أوسع وأكثر فاعلية في مكافحة هذه الظواهر الخطيرة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار إقليمي ودولي عبر مجموعة دبلن المصغرة التي تترأسها إسبانيا في الوقت الحاضر وتضم عددًا من الدول في القارات الأوروبية و أمريكا اللاتينية والشمالية وآسيا، مما يفتح المجال لتعاون أوسع وأكثر فاعلية في مكافحة هذه الظواهر الخطيرة. وضم الاجتماع، رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، و تم التركيز على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها.