جهاز مكافحة المخدرات يُحبط عملية لترويج المخدرات ويضبط كميات كبيرة من الحشيش

تمكنت عناصر قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إحباط عملية لترويج المواد المخدرة، وذلك خلال كمين أُعد لبيع وشراء المخدرات.

المشتبه به المدعو (ع.م.ط.ت)، من مواليد 2004، تمكن من الفرار أثناء تنفيذ العملية، بينما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت:

ست قطع كبيرة من مخدر الحشيش “بسابورت”،

عشر قطع صغيرة جاهزة للبيع،

عشرة أقراص من عقار الترامادول،

عشرة أقراص من نوع “ابتريل”،

أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات، تشمل سكينًا وآثار حرق ودفتر أوراق لف،

هاتف نقال.

وأكد جهاز مكافحة المخدرات أن أعمال التحري والبحث ما زالت جارية لضبط المتهم الهارب، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.