جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يُرحل 121 مهاجرا بسبب الأمراض

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، عن ترحيل 121 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في إطار الجهود في مكافحة الظاهرة والقضاء عليها.

وقال المكتب الإعلامي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق عبر صفحته الرسمية، “تمكن فرع طبرق من ترحيل 121 مهاجر غير شرعي بينهم مصريون وسوريون وسودانيون وباكستانيون وتشاديون.

وبحسب الجهاز، فإن هؤلاء المهاجرين يعانون من أمراض خطيرة، حيث يبلغ عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي 18 حالة، وهناك حالتان مصابتان بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز””.

وتمت إجراءات الترحيل عبر منفذ امساعد بالنسبة للمهاجرين المصريين، وعبر مطار بنينا بالنسبة لبقية الجنسيات.

يشير هذا الإجراء إلى استمرار الجهود في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل التحديات الصحية التي يواجها المهاجرون.