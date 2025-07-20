جهاز مكافحة الهجرة يرحل 700 سوداني من جنوب ووسط البلاد (فيديو)

أعلنت سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 700 مواطن سوداني تم ضبطهم في مناطق جنوب شرق ليبيا والمنطقة الوسطى، بينهم أشخاص ثبتت إصابتهم بأمراض معدية وخطيرة مثل الإيدز والتهاب الكبد.

وأوضحت السلطات في بيان السبت أن المرحلين شملوا حالات هجرة غير شرعية وتهريب وأحكام قضائية ومبعدين أمنياً. يأتي ذلك في إطار حملات أمنية متواصلة، حيث سبق أن تم ترحيل مهاجرين من تشاد وبنغلاديش خلال الشهر الجاري.

يُذكر أن ليبيا تعد نقطة انطلاق رئيسية للعديد من الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما يعقد جهود ضبط الهجرة غير الشرعية.

💪 في ملحمة أمنية وإنسانية تُسجّل بفخر. تم ترحيل عدد (700) مهاجر غير شرعي بجهود جبارة وتنسيق محكم من رجال جهاز مكافحة… تم النشر بواسطة ‏رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – ليبيا‏ في السبت، ١٩ يوليو ٢٠٢٥