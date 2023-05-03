جهاز مكافحة الهجرة يشرع في استقبال البلاغات

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن شروعه في استقبال البلاغات أو الشكاوى بشأن وجود أوكار للمهاجرين غير الشرعيين، يشتبه في استخدامها للأعمال والنشاطات الإجرامية أو أوكار لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأداء كامل مهام عمله المناطه به وفقًا لما نصت عليه القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

وأشار جهاز مكافحة الهجرة إلى انخراط أعداد كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين في أعمال إجرامية، وفي شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، منوهاً إلى أنها أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التعاون معه وعدم التردد في التواصل والاتصال به لتقديم البلاغات عبر الرقم الخاص بالبلاغات 00218917325000، كما يمكنهم التقدم بالبلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن في عموم البلاد.