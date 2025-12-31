ليبيا تواصل ملاحقة المطلوبين في قضايا الهجرة «غير الشرعية»

أعلنت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ضبط شخص يحمل الجنسية السودانية، صادر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة تسعة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألف دينار ليبي.

وأفادت الرئاسة أن مكتب التحري وجمع المعلومات إسلنطة، التابع لفرع شحات، نجح في إلقاء القبض على المحكوم عليه بعد عملية متابعة أمنية، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أُودِع المحكوم عليه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، وفق ما أكدته الجهات الأمنية المعنية.

وأوضحت رئاسة الجهاز أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لتعقب المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية، والتي تُنفَّذ بتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، وبمتابعة مباشرة من مدير فرع شحات العميد رمزي رمضان، وبإشراف مدير مكتب التحري وجمع المعلومات إسلنطة النقيب محمد بدر.