ترحيل مجموعة مهاجرين من طرابلس

رحّل مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عددًا من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية بنغلاديش، كانوا نزلاء مركز الإيواء شرق طرابلس.

ونُفذت إجراءات الترحيل بحضور سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا، ضمن إطار التنسيق الدبلوماسي والقانوني المعمول به، واستندت العملية إلى وثائق سفر المهاجرين والأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين الوطنية.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استمرار عمليات الترحيل وفق الجدول المعد مسبقًا، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية، مشددًا على أن هذه العمليات تأتي ضمن خطط الجهاز لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وتطبيق القوانين الوطنية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وتُعد عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين جزءًا من جهود ليبيا لضبط الحدود وتنظيم حركة الهجرة، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية للدول المرسلة، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية.

وتركز هذه الإجراءات على حماية الأمن القومي وتنظيم أوضاع المهاجرين بما يضمن حقوقهم القانونية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.