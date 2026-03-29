جهاز مكافحة الهجرة يطلق خطة متكاملة لمعالجة ملفات الترحيل

أكد اللواء صلاح محمود الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، على تشديد الإجراءات الأمنية في كافة مراكز الإيواء والفروع، مع مواصلة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية، خلال اجتماع عقده مع معاونيه ومديري الفروع وممثلي مكاتب الجهاز بمختلف مناطق ليبيا.

واطلع رئيس الجهاز خلال الاجتماع على سير العمل في كافة المراكز، وعدد النزلاء، لا سيما المصابين، ومن صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الليبية من الجهات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وشدد اللواء الخفيفي على ضرورة الجمع بين الأمن والانضباط من جهة، والمسؤولية الإنسانية من جهة أخرى، بما يحافظ على الأمن العام ويضمن احترام التشريعات المحلية والدولية.

وفي محور الترحيل، أصدر رئيس الجهاز تعليماته بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة اللواء خالد سرير، وعضوية كل من اللواء عبدالعالي سليمان والعميد رمزي رمضان عطية، لتقديم حلول عملية لإجراءات ترحيل الجنسيات التي تواجه صعوبات، ومن بينها الجنسية السودانية، عبر الترحيل البري والجوي والبحري، مع تقييم شامل للتحديات ووضع سبل لتذليلها بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت رئاسة الجهاز أن اللجنة سترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، في خطوة تعكس حرص الجهاز على إدارة ملف الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير الأمنية والإنسانية.