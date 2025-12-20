جهاز «ون بلس» الجديد.. قوة بالأداء وتصميم متين مذهل

كشفت شركة OnePlus عن حاسبها اللوحي الجديد OnePlus Pad Go 2، الذي يستهدف منافسة أفضل الحواسب اللوحية المتاحة حاليا ويجمع بين الأداء القوي والتصميم المتين.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 266 × 192.8 × 6.8 ملم، ووزن 597 غ، ويأتي مزودا بقلم ذكي للكتابة والرسم، ومنفذ لشريحة SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ما يعزز قدراته العملية والترفيهية في آن واحد.

شاشة الحاسب من نوع IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، بدقة 1980 × 2800 بيكسل، وسطوع 900 شمعة/م² تقريبا، مع معدل تحديث 120 هيرتز، ودعمت بتقنية Dolby Vision لتوفير تجربة مشاهدة استثنائية للفيديوهات، كما حمت الشاشة بزجاج Mohs level 6 شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة OxygenOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7300 Ultra ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ويضم الحاسب كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديو FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بنفس الدقة. ويشتمل أيضا على منفذ USB Type-C 2.0، وأربعة مكبرات صوت، وبطارية بسعة 10050 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 33 واط، ما يوفر أداء يوميا مكثفا مع شحن سريع وموثوق.