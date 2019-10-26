جهود أمريكية لوقف القتال في طرابلس والعودة للعملية السياسية

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، جميع القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين إلى العمل على وقف الأعمال العدائية الحالية، ودعم حل سياسي للصراع، وخلق علاقة أمريكية ليبية أقوى.

وأشارت السفارة في بيان، السبت، إلى زيارة نائب رئيس البعثة الأمريكية إلى ليبيا جوشوا هاريس، لمدينة بنغازي لإجراء مشاورات مع مجموعة من الشخصيات الليبية حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول العاصمة طرابلس والسعي لتحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين في هجوم 11 سبتمبر 2012 على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

ونوهت بأن هذه أول زيارة إلى بنغازي منذ أن أوقفت الولايات المتحدة العمليات الدبلوماسية في ليبيا في عام 2014.

وشدّد هاريس في اجتماعاته على وجهات النظر الأمريكية بشأن الحاجة الملحة للأطراف الليبية لخفض تصعيد القتال في طرابلس والعمل من خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

كما أعربت السفارة عن قلق الولايات المتحدة إزاء الإصابات في صفوف المدنيين، ودعت جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها للحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية.

وأشار البيان إلى دعم الولايات المتحدة الجهود الليبية الرامية إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة الليبي والتقدم الذي أحرزه في تعزيز الموارد الطبيعية في ليبيا لصالح جميع الليبيين وازدهارهم، بحسب البيان.

وأضاف البيان: