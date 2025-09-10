ضبط مطلوبين بقضايا جنائية متنوعة في طرابلس

في إطار المهام الأمنية المكلف بها مراكز الشرطة للحفاظ على الأمن وضبط المطلوبين، تمكن أعضاء التحري في مركز شرطة أبوسليم من القبض على عدد من المطلوبين في قضايا جنائية مختلفة.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، ضبط مطلوب في قضايا إساءة معاملة أفراد الأسرة، وخطف، ومضايقة، وحجز حرية، وضرب، وإتلاف أموال، وسب وتهديد، وإيذاء بسيط. وبعد الاستدلال معه، تمت إحالة المتهم إلى النيابة التي أمرت بإيداعه السجن.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبط مطلوب آخر متورط في سبع قضايا نصب، وتمت إحالته للنيابة المختصة بعد استكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، تلقى المركز بلاغاً من إحدى المواطنات تفيد بتعرضها للضرب والتعنيف من زوجها، بالإضافة إلى التشهير بها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وتم القبض على الزوج وإحالته إلى النيابة المختصة بعد الاستدلال معه.