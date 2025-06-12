جهود أمنية متواصلة في طرابلس.. ضبط مطلوبين ومركبات مخالفة

تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس تنفيذ المهام الموكلة إليها لضبط الأمن وفرض النظام، حيث تمكنت مراكز شرطة ومكونات أمنية مختلفة من تسجيل سلسلة من النجاحات الميدانية، شملت ضبط متهمين في قضايا سرقة، ومركبات مخالفة أو مطلوبة، إضافة إلى تأمين فعاليات جماهيرية في نطاق ميدان الشهداء.

وأعلن مركز شرطة طريق المطار عن ضبط شخصين متورطين في واقعتين منفصلتين تتعلقان بالسرقة من داخل منازل في منطقة حي الانتصار.

وأوضح المركز أن بلاغًا ورد من مواطن يفيد بسرقة مبلغ 13,500 دينار ليبي من منزله، فيما أبلغ مواطن آخر عن فقدان مبلغ 1,500 دينار في واقعة مماثلة.

وباشرت وحدة التحري بالمركز التحقيق، وأسفرت الجهود عن القبض على أحد المستأجرين المقيمين فوق منزل المشتكي الأول، والذي تبين تورطه، كما تم ضبط مشتبه به آخر في القضية الثانية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة بعد استكمال إجراءات الاستدلال، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي سياق موازٍ، أكد قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن طرابلس أن إحدى دورياته المتمركزة بالإشارة الضوئية “التضامن” تمكنت من ضبط مركبة من نوع “هونداي سوناتا” بلون رصاصي غامق، وبفحص بياناتها تبين عدم تطابق رقم الهيكل مع المستندات الرسمية، إضافة لعدم استيفاء إجراءات تسجيلها، فتم إحالة المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

كما تمكنت دورية أخرى متمركزة بشارع النصر من ضبط مركبة من نوع “سامسونج SM5” باللون الأصفر، وبعد التحقق من بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، اتضح أنها مطلوبة على خلفية حادث مروري وقع في نطاق مرور سوق الجمعة، ولاذ سائقها حينها بالفرار، وتم تسليم المركبة للجهات المختصة بمركز شرطة سوق الجمعة.

وفي إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية لعام 2025، وثقت عدسة الإعلام الأمني جهود العناصر الأمنية المكلفة بتأمين النطاق الإداري والأمني لميدان الشهداء، تزامنًا مع المهرجان الوطني لفنون ومهارات الطفل، والذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار التنسيق والتأهب لضمان سلامة الفعاليات والمشاركين في كافة المناسبات الوطنية بالعاصمة.