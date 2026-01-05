جهود أمنية متواصلة في طرابلس.. كشف مطلوبين وتفكك عصابات سرقة

واصلت الأجهزة الأمنية في طرابلس جهودها لملاحقة شبكات سرقة المركبات وضبط المطلوبين على ذمة قضايا خطف وسرقة بالإكراه، ضمن خطة أمنية تستهدف الحد من الجرائم المنظمة وحماية ممتلكات المواطنين.

وأعلن مكتب البحث الجنائي أن أعضاء التحري بقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات ضبطوا مطلوبًا أمنيًا متورطًا في وقائع خطف وسرقة بالإكراه نتج عنها إيذاء جسيم، وذلك داخل نطاق اختصاص مركز شرطة سوق الجمعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المقبوض عليه إلى المركز المختص، وأُحيل لاحقًا إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، كشف قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات عن تفكيك تشكيل عصابي متخصص في سرقة مركبات من نوع هونداي أفانتي موديل 2002، بعد رصد سلسلة من البلاغات المتكررة المتعلقة بسرقة هذا الطراز داخل نطاق مركز شرطة سوق الجمعة.

وأظهرت الاستدلالات اعتراف أحد عناصر التشكيل بارتكاب ثلاث وقائع سرقة برفقة شريكين، وأسفرت المتابعة الأمنية عن استرجاع مركبتين من نفس النوع، إلى جانب تسجيل ثلاث محاضر جمع استدلالات، تعود وقائعها إلى نوفمبر 2025 ويناير 2025، وجميعها مقيدة ضد مجهول لدى المركز ذاته.

وبيّنت التحريات أن شركاء المتهم يمتلكون سجلًا إجراميًا في سرقات المركبات من النوع نفسه منذ عام 2023، الأمر الذي ساعد في تضييق الخناق عليهم، وضبط أحد العناصر الفاعلة في التشكيل، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة عبر مركز شرطة سوق الجمعة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت دوريات شرطة النجدة أعمالها الميدانية، حيث ضبطت مركبتين مطلوبتين أمنيًا خلال تنفيذ حملات مرورية اعتيادية داخل العاصمة.

وضبطت إحدى الدوريات مركبة نوع مازدا حافلة، بيضاء اللون، بعد رصد مخالفة تتعلق بانتهاء الفحص الفني، وبالاستعلام عبر المنظومة الأمنية تبيّن أن المركبة مطلوبة لدى مركز شرطة حي الأندلس، حيث أُحيل السائق والمركبة إلى الجهة المختصة.

كما ضبطت دورية أخرى مركبة نوع كيا كارينز، رصاصية اللون، نتيجة مخالفة انتهاء الفحص الفني وعدم إبراز دمغة التجول، وأظهر الاستعلام الأمني أن المركبة مطلوبة لدى وحدة مرور تاجوراء، ليُسلَّم السائق والمركبة إلى الوحدة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية الرامية إلى مكافحة سرقة المركبات، وملاحقة التشكيلات الإجرامية، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.