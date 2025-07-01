جهود أمنية متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس ومناطق الغرب

تواصل الجهات الأمنية جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، وتشمل هذه الجهود تنفيذ دوريات مستمرة على مدار الساعة، وعقد اجتماعات تنسيقية لتطوير الأداء الأمني، وتم تنفيذ عمليات ضبط واسعة للمطلوبين والمتهمين في قضايا جنائية متنوعة، بما في ذلك المخدرات، والسرقة، والقتل، كما تم متابعة جرائم التشهير الإلكتروني وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى ضبط مركبات مخالفة في إطار تطبيق القوانين وتنظيم حركة المرور، بما يسهم في مكافحة الجريمة وحماية الممتلكات والحفاظ على النظام العام.

في السياق، تُواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية جهودها المكثفة من خلال تنفيذ الدوريات على مدار الساعة، وذلك في عدد من النقاط الأمنية ومناطق التماس داخل العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا الانتشار الأمني في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة، وحرصًا على المحافظة على الأمن والاستقرار، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضبط النظام العام.

اجتماع أمني موسع لمديرية أمن المرقب

عُقد اجتماع أمني موسّع بديوان مديرية أمن المرقب، وترأسه مدير الأمن عميد عزالدين اجويلي، بحضور مساعدي المدير ورؤساء مراكز الشرطة والمكاتب والأقسام التابعة للمديرية.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن مراكز الشرطة تمثل الركيزة الأساسية للعمل الأمني الميداني.

وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف المكونات، والاهتمام بالضبط والربط، واستيفاء المحاضر المتراكمة، وتم تخصيص جزء من الاجتماع لعرض ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل الأمني.

وتم الاستماع إلى ملاحظات وآراء رؤساء المراكز، بهدف تطوير آليات العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط.

ضبط مطلوبين ومتهمين في قضايا جنائية بمديرية أمن صبراتة

في إطار الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة (رشاش “بي كي تي”، بندقيتين نوع كلاشن كوف، مسدس 9 ملم)، وذلك أثناء استيقاف مركبة مشبوهة بإحدى نقاط التفتيش الفجائية.

كما تمكن أعضاء القسم من ضبط شخصين على خلفية بلاغ يفيد بخطف شخص قاصر، وتبين أن أحدهما مطلوب في قضايا أخرى ضمن نطاق المديرية.

وأُلقي القبض على شخص آخر مطلوب في واقعة قتل تعود لعام 2018 ضمن اختصاص مركز شرطة صرمان الشمالي، وأضافوا ضبط آخر متهم في واقعة سرقة مالية ضمن قضايا مركز شرطة صبراتة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ضبط متهم في جرائم التشهير الإلكتروني بالوسطى

تمكن أعضاء مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الوسطى)، من ضبط المدعو (ع.ي.ك)، المطلوب على ذمة واقعتين تتعلقان بجرائم التشهير عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي وزارة الداخلية للحد من جرائم التشهير الإلكتروني.

وحمياة الأفراد والمجتمع من الانتهاكات الرقمية التي تمس السمعة والخصوصية.

مديرية أمن طرابلس تضبط سارق محتويات منزل

في إطار التعاون المثمر بين مكونات وزارة الداخلية، تمكن أعضاء القافلة الأمنية بمديرية أمن طرابلس وأعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تاجوراء من تحديد هوية سارق محتويات منزل بدائرة مركز شرطة الهضبة وضبطه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة الهضبة بلاغًا بشأن واقعة سرقة من داخل منزل وقد اتهمت فيها عاملة إفريقية.

ولكن بمتابعة رجال الأمن في القافلة الأمنية ومكتب البحث الجنائي تاجوراء تم التعرف على هوية السارق الفعلي، وضُبط أثناء عرضه جهاز هاتف “آيفون 16 برو ماكس” للبيع.

وبالاستدلال معه داخل مقر القافلة، أفاد بأنه هو من قام بالسرقة من داخل المنزل في الواقعة المبلغ عنها بمركز شرطة الهضبة، وكانت المسروقات كالتالي:

جهاز كومبيوتر محمول نوع (HP) لون رصاصي تم استرجاعه بعد أن قام ببيعه إلى أحد المحلات بمبلغ 500 دينار ليبي.

جهاز بلايستيشن تم استرجاعه من أحد المحلات بعد بيعه بمبلغ 2700 دينار ليبي.

هاتف نقال نوع آيفون 16 برو ماكس.

استرجاع مبلغ 260 دينار ليبي متبقٍ من بيع الأجهزة الإلكترونية السابقة.

واعترف السارق بسرقة أخرى بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي في عام 2022 من داخل منزل، وتشمل المسروقات مبلغًا ماليًا وقدره 10,000 دينار ليبي وكذلك 200 يورو.

وأفاد بأنه قام بصرفها على نفسه وإصلاح سيارته، وبالانتهاء من الاستدلال معه، تم إحالته موقوفًا إلى مركز شرطة الهضبة الذي أحاله للنيابة من حيث الاختصاص.