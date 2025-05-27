جهود أمنية مكثفة في طرابلس.. انتشال مخلفات الحرب من معسكر 77 وتأمين الموقع

باشر فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية عملية تمشيط شاملة لمعسكر (77) سابقاً في العاصمة طرابلس، بهدف انتشال مخلفات الحرب وتأمين الموقع.

وأسفرت العملية عن العثور على عدد من المخلفات الحربية التي تم التعامل معها باحترافية عالية، حيث جرى نقلها إلى مواقع مخصصة للتخلص الآمن منها.

وتأتي هذه الجهود في إطار المهام المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية، انطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين وتعزيز الأمن العام في البلاد.

يذكر أن معسكر (77) في طرابلس كان من المواقع العسكرية التي شهدت تواجدًا كثيفًا خلال فترات النزاع والحرب، مما أدى إلى تراكم مخلفات حربية وذخائر غير منفجرة في محيطه.

هذه المخلفات تشكل خطرًا كبيرًا على السكان القريبين من المعسكر، خاصة الأطفال والمواطنين الذين يقطنون المناطق المجاورة.

ولذلك، تأتي عمليات تمشيط وتفتيش المعسكر ضمن جهود وزارة الداخلية للتخلص من هذه المخاطر، بهدف إعادة تأهيل وتأمين المناطق المتضررة من آثار النزاعات السابقة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، إضافة إلى دعم الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس.