جهود حكومية لضمان «سلامة الطلاب» خلال فترة الامتحانات

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عن جاهزية المراكز والوحدات الصحية لتقديم الدعم الطبي والخدمات الطارئة للطلاب خلال فترة الامتحانات، في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى تأمين بيئة تعليمية صحية وآمنة في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت الوزارتان أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية وطنية مشتركة في مجالي الصحة والتغذية المدرسية، بما يعزز التكامل المؤسسي بين القطاعين، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل محيط المراكز الامتحانية.

وبحسب البيان، يتم التنسيق المباشر بين إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، بهدف توحيد الخطط الميدانية وتنسيق الجهود لضمان حماية الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

كما تم الإعلان عن رفع درجة الجاهزية الكاملة في جميع المراكز والوحدات الصحية القريبة من مقار اللجان الامتحانية، مع توفير الأطقم الطبية والمستلزمات الضرورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، بما يضمن سلامة الطلبة واستقرار العملية الامتحانية.

وشددت الوزارتان على أن هذا التنسيق يعكس مستوى التعاون المؤسسي بين القطاعين الصحي والتعليمي، ويؤكد حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق منفصل، عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية اجتماعها الثالث، لمتابعة ملف تسكين الموظفين بالملاكات الوظيفية لإدارات الخدمات الصحية، ضمن المرحلة التي تشمل 40 إدارة من منطقة الجبل الغربي.

وناقش الاجتماع آليات وشروط التسكين وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، بعد استكمال حصر القوة الوظيفية الفعلية في الإدارات المستهدفة، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية الخاصة بالموظفين.

وتم الاتفاق على إحالة نماذج التسكين النهائية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية، وحلحلة ملف الإفراجات المالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على التسويات المالية فقط، بل يشمل إعادة تنظيم توزيع الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية داخل المرافق الصحية، بما يساهم في معالجة التكدس في بعض المرافق وسد العجز في أخرى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.