جهود حكومية مشتركة لترحيل «المهاجرين غير النظاميين» وتعزيز الاستقرار

نفذ مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، عملية ترحيل لعدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية مصرية، عبر منفذ امساعد البري، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي العملية في سياق الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والجهات المعنية، لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.

هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات معقّدة في ملف الهجرة غير الشرعية، نتيجة موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية على طريق الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا. وقد أدى ضعف السيطرة على الحدود وغياب الاستقرار الأمني إلى تفاقم الظاهرة، ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود لضبط حركة المهاجرين وتنظيم سوق العمل الداخلي.

وتعد منطقة امساعد الحدودية أحد أبرز المنافذ البرية بين ليبيا ومصر، وتُستخدم في عمليات الترحيل الرسمية للمهاجرين غير النظاميين، خصوصًا من الجنسية المصرية، وتشكل هذه العمليات جزءًا من خطة أشمل تنفذها أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، بهدف تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ومنع استغلال الهجرة غير النظامية في أنشطة مخالفة للقانون، والحد من التهديدات الأمنية المرتبطة بها.

كما تُعد عمليات الترحيل الحالية استمرارًا للإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ضمن الحملة الوطنية الموسعة لتنظيم سوق العمل وضبط الإقامة، التي تشهد مشاركة مكثفة من مختلف المؤسسات الأمنية والإدارية في الدولة.